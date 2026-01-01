На Волині розпочали пошуки останків вбитих у 1943 році мешканців села





Також українські фахівці продовжили пошуково-розвідкові роботи у селі Юречкова в Польщі, пише



Експедиційне дослідження має локалізувати місце поховання. Якщо захоронення знайдуть, тоді розпочнуть ексгумацію та ідентифікацію останків, а після цього їх перепоховають.



Дозвіл на пошукові роботи в 2025 році Міністерство культури України надало ТОВ «Спеціалізована установа “Волинські старожитності”». В експедиції візьмуть участь також польські фахівці – працівники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Наглядатимуть за пошуковими роботами фахівці комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля».



Як інформує Український інститут національної памʼяті, наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, за іншими даними – 30 серпня) села Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними джерелами, більшість мешканців сіл трагічно загинула, а самі села спалили.



За інформацією польського Інститутту національної памʼяті, метою пошуку є місця поховання понад 350 поляків.



Водночас керівник підприємства «Доля» Святослав Шеремета повідомив, що 20 квітня продовжили візуальне обстеження території в лісовому масиві біля села Юречкова (Польща). Там шукають поховання воїнів Української повстанської армії. Перший етап пошукових робіт там закінчили у жовтні, тоді не виявили поховань, а роботи перенесли на весну.



«Це обстеження стало попереднім етапом перед продовженням повноцінної пошукової експедиції. Саме весняний період є найбільш сприятливим для таких досліджень, адже дозволяє краще виявляти характерні ознаки ймовірних місць захоронень. Отримані під час обстеження дані стануть основою уточнення локацій, де можуть бути проведені пошукові дослідження», – зазначив Святослав Шеремета.



Загалом у 2026 році такі роботи запланували і в Україні, і в Польщі, про це дві країни домовилися у відповідному комюніке Міністерства культури України і Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща.



«Трагічні сторінки спільної історії обох народів ХХ століття залишаються чутливими для поляків та українців. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях є запорукою гідного вшанування пам’яті жертв», – наголосив заступник міністра культури України Іван Вербицький.



Нагадаємо, що нещодавно закінчились пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині. Попри те, що пошуківці мали точні координати поховань загиблих селян, їхніх останків там не виявили. У 2026 році Україна та Польща планують провести пошуково-ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Гута Пеняцька на Львівщині, а також продовжити дослідження у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. У Польщі – в Сагрині та Ласкові.



