У громаді на Волині вивезення сміття зросте майже вдвічі





Про це Анатолій Стрункін. Востаннє тариф на вивезення твердих побутових відходів змінювали в 2023 році.



"Тарифи піднялися у звʼязку з тим, що підприємство не може працювати в збиток, — каже посадовець. — Основною причиною є збільшення вартості пального. В тарифі була розрахована ціна по 47 гривень за літр палива, зараз при розрахунку ми брали 80, хоча на сьогоднішній день вона вже майже 90 гривень".



Комунальне підприємство, каже заступниця селищного голови Людмила Єрофєєва, обслуговує 1300 абонентів на постійній основі. Влітку охочих вивезти сміття може бути майже дві тисячі. На підвищення цін місцеві жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, реагують по-різному.



"Хотілось, щоб не дорожчало, було на тому самому рівні, але в звʼяку з такою ситуацією маємо розуміння що треба щось робити, щоб було рентабельно вивозити те сміття", — каже місцевий житель Павло Ганжала.



"На мою думку: підвищили пенсію і все дорожає, але задуматися над тим як виживає пенсіонер отримючи 3300 гривень, — говорить волинянка Ольга Хомич. — Це не наше право рішати, нам як скажуть ми так і робимо. Ми вже привикли виживати".



"Можна платити, — вважає місцевий житель Володимир Сіжук. — Хочеш жити по-людськи — треба платити. Даремно нічого нема на сьогоднішній день".



Зі слів директора комунального підприємства Анатолія Стрункіна, пільги на вивезення сміття мають лише учасники бойових дій. Тариф можуть переглянути знову, якщо ціна на пальне зросте понад 100 гривень за літр.

У Шацькій громаді з травня тариф на вивезення сміття зросте на понад 50%. Людям доведеться платити 420 гривень за кубометр сміття замість 272 гривень.Про це Суспільному розповів директор місцевого комунального підприємства "Добробут".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію