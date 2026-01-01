У Луцьку фінішував чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. ВІДЕО





Організатором чемпіонату виступив президент федерації кікбоксингу WAKO у Волинській області Максим Дядюра, а головним суддею став Сергій Когут. Серед присутніх також – президентка федерації кікбоксингу України Ольга Павленко та президент обласної федерації кікбоксингу WAKO у Хмельницькій області, представник фонду Микита Конов.



Учасники змагалися не лише за нагороди, а й за можливість потрапити до національної збірної та виступити на чемпіонаті Європи. У межах чемпіонату також провели професійні поєдинки за пояс чемпіона України.



«Перший чемпіонат України в місті Луцьку, останній був у 2018 році. Дуже велика перерва була, тому що через різні моменти ми його не проводили. Це перший чемпіонат України, в межах якого будуть три професійні поєдинки за пояс чемпіонату України. І також буде відбір на чемпіонат Європи серед дорослих, який буде проходити в Македонії», – розповідає Сергій Когут.



Цьогорічний турнір мав і символічне значення – його присвятили



«На цей турнір приїхало близько 500 спортсменів з різних куточків всієї країни. Для нас це не просто турнір, це можливість згадати його, Віталія Тимофєєва, і всіх героїв, всіх спортсменів, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Турнір організований завдяки підтримці благодійного фонду «Серце української нації» і його засновника Костянтина Гавриленка, а також групі компаній «Аспект». Дякуючи їм, ми зараз в такий скрутний час для нашої країни можемо організовувати подібні турніри, розвивати молодь нашу всебічно. Це не лише кікбоксинг, це і футбол, будь-який спорт, взагалі підтримка молоді», – каже Максим Дядюра.



Фінальні бої відбулися 17 квітня під час гала-вечора. На ринг вийшли близько 20 бійців, серед яких були й військовослужбовці, які прибули із передової. Поєдинки пройшли у напруженій боротьбі, а переможці визначалися у рівних і конкурентних протистояннях.



Організатори наголошують, що такі змагання є важливими не лише для розвитку спорту, а й для виховання молоді, формування характеру та підтримки спортивної спільноти в умовах війни.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію