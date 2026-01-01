РФ обмежує соцмережі, бо хоче оголосити мобілізацію для наступу на Україну або країни Балтії, - Зеленський

Володимир Зеленський пов’язує обмеження соціальних мереж у росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.



Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону, пише



Зеленський вважає, що рішення обмежити доступ до соціальних мереж у росії пов’язане не з бажанням зменшити критику лідера рф володимира путіна, а з «глибшим завданням» — щоб не було «бунтів» через оголошення загальної мобілізації.



«Через що можуть статися в північного сусіда бунти? Через декілька речей або варіантів. Перше — загальна мобілізація, велика мобілізація в росії. Це мобілізація людей із центральних міст, включно з Москвою, безумовно, і Санкт-Петербургом», — каже Зеленський.



Глава держави зазначив, що ймовірна мобілізація потрібна росії для повторення великого наступу на Україну. Інший варіант — щоб із меншими зусиллями напасти туди, де можна «обмежуватися меншою кількістю бойових сил».



Імовірними цілями росії Зеленський називає країни Балтії, адже вони «не готові до сильного протистояння».



На запитання, чи спрацює стаття 5 НАТО в разі нападу на країни Балтії, Зеленський відповів, що «в країн НАТО не буде виходу, інакше не буде НАТО».

Президент Українипов'язує обмеження соціальних мереж у росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише Громадське Зеленський вважає, що рішення обмежити доступ до соціальних мереж у росії пов'язане не з бажанням зменшити критику лідера рф володимира путіна, а з «глибшим завданням» — щоб не було «бунтів» через оголошення загальної мобілізації.«Через що можуть статися в північного сусіда бунти? Через декілька речей або варіантів. Перше — загальна мобілізація, велика мобілізація в росії. Це мобілізація людей із центральних міст, включно з Москвою, безумовно, і Санкт-Петербургом», — каже Зеленський.Глава держави зазначив, що ймовірна мобілізація потрібна росії для повторення великого наступу на Україну. Інший варіант — щоб із меншими зусиллями напасти туди, де можна «обмежуватися меншою кількістю бойових сил».Імовірними цілями росії Зеленський називає країни Балтії, адже вони «не готові до сильного протистояння».На запитання, чи спрацює стаття 5 НАТО в разі нападу на країни Балтії, Зеленський відповів, що «в країн НАТО не буде виходу, інакше не буде НАТО».

