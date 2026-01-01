У Луцьку презентують гастрономічний рушник за мотивами «Енеїди»





Виріб створила майстриня Леся Чернюк. У ньому поєднала традиційну вишивку, мотиви поеми Івана Котляревського «Енеїда» та сучасні технології.



Для відвідувачів організатори підготували низку розваг:



- декламація уривків з поеми «Енеїда»;



- виступ вихованців клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;



- гастрономічний перформанс;



- презентація рушника з QR-кодами;



- частування стравами за рецептами з рушника.



Де: Волинська обласна бібліотека для дітей (просп. Волі, 37)



Коли: 22 квітня, 11:00.



Вхід вільний.



Довідково:



Подію організують у межах Всеукраїнської естафети «Гостина з „Енеїдою“» . Рушинк представлять у різних містах України.



Ініціативу започаткували Національна бібліотека України для дітей разом із Міжнародним жіночим рухом «За сімейні цінності».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію