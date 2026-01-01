У Луцьку презентують гастрономічний рушник за мотивами «Енеїди»

Унікальний рушник, в якому зашифровані QR-коди з посиланнями на відеорецепти автентичних українських страв, презентують у Волинській обласній бібліотеці для дітей, пише misto.media.

Виріб створила майстриня Леся Чернюк. У ньому поєднала традиційну вишивку, мотиви поеми Івана Котляревського «Енеїда» та сучасні технології.

Для відвідувачів організатори підготували низку розваг:

- декламація уривків з поеми «Енеїда»;

- виступ вихованців клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;

- гастрономічний перформанс;

- презентація рушника з QR-кодами;

- частування стравами за рецептами з рушника.

Де: Волинська обласна бібліотека для дітей (просп. Волі, 37)

Коли: 22 квітня, 11:00.

Вхід вільний.

Довідково:

Подію організують у межах Всеукраїнської естафети «Гостина з „Енеїдою“» . Рушинк представлять у різних містах України.

Ініціативу започаткували Національна бібліотека України для дітей разом із Міжнародним жіночим рухом «За сімейні цінності».

