У Луцьку презентують гастрономічний рушник за мотивами «Енеїди»
Сьогодні, 08:20
Унікальний рушник, в якому зашифровані QR-коди з посиланнями на відеорецепти автентичних українських страв, презентують у Волинській обласній бібліотеці для дітей, пише misto.media.
Виріб створила майстриня Леся Чернюк. У ньому поєднала традиційну вишивку, мотиви поеми Івана Котляревського «Енеїда» та сучасні технології.
Для відвідувачів організатори підготували низку розваг:
- декламація уривків з поеми «Енеїда»;
- виступ вихованців клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;
- гастрономічний перформанс;
- презентація рушника з QR-кодами;
- частування стравами за рецептами з рушника.
Де: Волинська обласна бібліотека для дітей (просп. Волі, 37)
Коли: 22 квітня, 11:00.
Вхід вільний.
Довідково:
Подію організують у межах Всеукраїнської естафети «Гостина з „Енеїдою“» . Рушинк представлять у різних містах України.
Ініціативу започаткували Національна бібліотека України для дітей разом із Міжнародним жіночим рухом «За сімейні цінності».
