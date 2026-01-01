На Волині сезон застуд іде на спад
20 квітня, 22:42
За результатами рутинного епідеміологічного нагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), епідемічна ситуація у Волинській області є стабільною.
Показник захворюваності на 11% нижчий епідемічного порогу. Інтенсивність епідпроцесу – на низькому рівні, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж 16 тижня 2026 року (з 13 по 19 квітня) в області захворюваність на ГРВІ та грип зменшилася на 4% порівняно з попереднім тижнем:
- захворіло 4 546 людей (проти 4 745);
- 64% усіх, хто захворіли – діти;
- COVID-19 не зареєстровано;
- госпіталізовано 62 особи, із них 56 % – діти;
- летальних випадків не зареєстровано.
Від початку епідемічного сезону проти грипу у Волинській області вакциновано майже 2,5 тисячі осіб, зокрема, 60 % – із груп медичного та епідемічного ризику.
Згідно з даними вірусологічної лабораторії центру, протягом тижня в області циркулювали віруси респіраторної групи: риновірус та РС-віруси.
