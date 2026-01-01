У роботі ChatGPT стався масштабний збій





Про це повідомляє



OpenAI підтвердила наявність технічних проблем та наголосила, що їхні причини наразі з’ясовуються.



"Користувачі не можуть завантажити ChatGPT та Codex. Ми з’ясовуємо причину проблеми у зазначених сервісах", - сказано в офіційному повідомленні.



Крім того, в компанії попередили, що користувачі можуть мати проблеми із доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій.



Платформа Downdetector, яка відстежує стан мережевих ресурсів, повідомляє про наявність проблем із ChatGPT. Користувачі скаржаться на неможливість завантажити історію діалогів, тривале очікування відповіді або повну відсутність реакції на запити.



Користувачі також повідомляють про збій у роботі інших популярних ШІ. Зокрема, зафіксовані скарги на перебої з Claude та Gemini.



Нагадаємо, розробники Opera запустили функцію Browser Connector, яка інтегрує ChatGPT та Claude прямо в інтерфейс Opera One і Opera GX. Завдяки цьому нейромережі тепер можуть аналізувати вміст відкритих вебсторінок у режимі реального часу.

