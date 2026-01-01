ТОП 7 Wi-Fi роутерів — рейтинг 2026 року





Як обрати Wi-Fi роутер у 2026 році

Перед тим як перейти до рейтингу, важливо зрозуміти, на що саме варто звертати увагу при виборі. Сучасні маршрутизатори значно відрізняються від тих, що були ще кілька років тому.



Основні критерії вибору:



Стандарт Wi-Fi (Wi-Fi 5, 6 або 7) — це базова характеристика, яка визначає швидкість і стабільність роботи мережі. Wi-Fi 5 підійде для простих задач, як-от перегляд відео чи серфінг. Wi-Fi 6 забезпечує кращу продуктивність у багатокористувацькому середовищі та стабільніше з’єднання. Wi-Fi 7 — найновіший стандарт, який пропонує максимальні швидкості та мінімальні затримки, але потребує сумісних пристроїв. Wi-Fi 6 і Wi-Fi 7 сьогодні є найперспективнішими стандартами. Вони забезпечують не тільки високу швидкість, а й стабільну роботу навіть при великій кількості підключених пристроїв.

Швидкість передачі даних визначає, наскільки швидко ваші пристрої можуть отримувати та передавати інформацію. Виробники часто вказують максимальні значення, але реальна швидкість залежить від провайдера, перешкод та відстані. Для дому зазвичай достатньо 1000–3000 Мбіт/с, але для стримінгу 4K або ігор краще брати моделі з запасом.

Покриття сигналу — важливий критерій для квартир і особливо приватних будинків. Чим більша площа — тим потужніший роутер потрібен. На покриття впливають стіни, меблі та інші перешкоди. У великих приміщеннях іноді варто розглянути mesh-системи або моделі з посиленими антенами.

Кількість антен. Антени відповідають за силу та напрямок сигналу. Більша кількість зазвичай означає краще покриття та стабільність. Важливо не тільки їх число, а й потужність та підтримка сучасних технологій передачі даних. Для стандартної квартири достатньо 3–4 антен, але для великого будинку краще більше.

Підтримка MU-MIMO та OFDMA. Ці технології значно покращують роботу мережі при великій кількості підключених пристроїв. MU-MIMO дозволяє роутеру одночасно обмінюватися даними з кількома гаджетами, а OFDMA оптимізує передачу інформації, розподіляючи канал між користувачами. У результаті зменшуються затримки та підвищується загальна продуктивність.

Наявність гігабітних портів. Провідне підключення все ще залишається найстабільнішим. Гігабітні LAN-порти дозволяють отримати максимальну швидкість від провайдера при підключенні комп’ютера, телевізора чи консолі кабелем. Якщо у вас швидкісний інтернет, цей параметр є обов’язковим.

Додаткові функції (батьківський контроль, VPN, гостьова мережа). Сучасні роутери — це вже не просто пристрої для роздачі інтернету. Батьківський контроль дозволяє обмежувати доступ для дітей, VPN забезпечує безпеку та конфіденційність, а гостьова мережа дає можливість підключати сторонніх користувачів без доступу до вашої основної мережі. Такі функції значно підвищують зручність використання.



Топ-7 найкращих вай-фай роутерів

TP-Link Archer AX17



Ця модель є одним із найкращих варіантів у бюджетному сегменті з підтримкою Wi-Fi 6. Вона забезпечує високу швидкість передачі даних до 1500 Мбіт/с, що дозволяє комфортно дивитися відео у 4K та грати онлайн без затримок. Завдяки чотирьом антенам сигнал рівномірно розподіляється по квартирі або будинку. Технології OFDMA та MU-MIMO дозволяють одночасно обслуговувати кілька пристроїв без втрати якості. Просте налаштування через мобільний додаток робить його ідеальним для користувачів без технічного досвіду.



Mercusys MR62X



Mercusys MR62X — це доступне рішення для тих, хто хоче перейти на Wi-Fi 6 без значних витрат. Пристрій забезпечує стабільне підключення навіть при великому навантаженні, що особливо актуально для сімей із багатьма гаджетами. Чотири потужні антени гарантують гарне покриття у стандартній квартирі. Роутер підтримує сучасні технології оптимізації трафіку, що позитивно впливає на швидкість інтернету. Інтерфейс управління простий і зрозумілий навіть для новачків.



TP-Link Archer C64



Незважаючи на те, що це модель із Wi-Fi 5, вона залишається популярною завдяки своїй надійності та доступній ціні. Archer C64 добре підходить для базових задач: перегляд відео, робота в інтернеті та соціальні мережі. Чотири антени забезпечують стабільний сигнал у квартирі середнього розміру. Підтримка MU-MIMO дозволяє працювати з кількома пристроями одночасно. Це хороший варіант для тих, хто не потребує максимальних швидкостей.



WiFi7 TP-Link Archer BE220W



Це вже представник нового покоління — Wi-Fi 7. Модель забезпечує надзвичайно високу швидкість і мінімальні затримки, що робить її ідеальною для геймерів і стрімерів. Роутер підтримує новітні технології, які значно покращують стабільність з’єднання навіть у перевантажених мережах. Велика зона покриття дозволяє використовувати його у приватних будинках. Це інвестиція у майбутнє, адже Wi-Fi 7 тільки набирає популярності. Пристрій також має сучасний дизайн і потужне апаратне забезпечення.



Tenda TE3L



Tenda TE3L — ще один цікавий представник нового стандарту Wi-Fi 7. Він поєднує у собі доступну ціну та сучасні можливості. Роутер добре справляється з потоковим відео, онлайн-іграми та великими файлами. Завдяки новітнім технологіям сигнал залишається стабільним навіть при високому навантаженні. Простота встановлення та зрозумілий інтерфейс роблять його зручним для домашнього використання. Це чудовий вибір для тих, хто хоче спробувати нові технології без переплати.



Xiaomi Mi WiFi Router 4A Global (DVB4230GL)



Цей роутер давно зарекомендував себе як надійний і доступний варіант. Він має мінімалістичний дизайн і простий інтерфейс управління. Швидкості достатньо для повсякденних задач, включаючи відео у Full HD та роботу з документами. Чотири антени забезпечують стабільне покриття в невеликих приміщеннях. Xiaomi традиційно пропонує гарне співвідношення ціни та якості. Це ідеальний варіант для невибагливих користувачів.



Asus TUF Gaming AX3000 V2



Цей роутер створений спеціально для геймерів та вимогливих користувачів. Він підтримує високі швидкості та мінімальні затримки, що критично важливо для онлайн-ігор. Потужне апаратне забезпечення забезпечує стабільну роботу навіть при великому навантаженні. Роутер має агресивний дизайн у стилі геймерських пристроїв. Додаткові функції, такі як пріоритезація трафіку, роблять його ще більш привабливим. Це один із найкращих варіантів для тих, хто цінує продуктивність.



Чому варто оновити роутер у 2026 році

Багато користувачів роками не змінюють роутер, вважаючи, що якщо інтернет «якось працює», то цього достатньо. Проте технології розвиваються дуже швидко, і сучасні вимоги до мережі значно зросли. Онлайн-відео у високій якості, віддалена робота чи навчання, ігри та велика кількість підключених пристроїв створюють серйозне навантаження. Саме тому оновлення роутера у 2026 році — це не примха, а логічний крок для підвищення якості інтернету вдома.



Нижче наведені переваги, які отримують користувачі при заміні старого маршрутизатора на сучаснішу модель:



збільшення швидкості інтернету;

стабільна робота при великій кількості пристроїв;

підтримка сучасних стандартів безпеки;

покращене покриття сигналу;

менші затримки.

Wi-Fi 5, 6 чи 7: що обрати



Wi-Fi 5 — бюджетний варіант для базових задач;

Wi-Fi 6 — оптимальний баланс ціни та продуктивності;

Wi-Fi 7 — найсучасніше рішення для майбутнього.

Ринок Wi-Fi роутерів у 2026 році пропонує великий вибір моделей — від бюджетних до преміальних. Важливо орієнтуватися не лише на ціну, а й на ваші реальні потреби: площу житла, кількість пристроїв та сценарії використання. Якщо вам потрібен стабільний інтернет для всієї родини, варто звернути увагу на моделі з підтримкою Wi-Fi 6 або 7. При цьому навіть доступні варіанти можуть забезпечити хороший рівень комфорту.



Зрештою, правильний вибір роутера — це про зручність у повсякденному житті. І хоча асортимент великий, знайти оптимальне рішення нескладно, особливо якщо орієнтуватися на перевірені моделі. До речі, магазин Комфі регулярно оновлює асортимент техніки, тому там легко знайти актуальні рішення під будь-який бюджет.



FAQ — поширені запитання про Wi-Fi роутери

Який роутер краще обрати для квартири?

Для стандартної квартири найкраще підійдуть моделі з підтримкою Wi-Fi 5 або Wi-Fi 6 та 3–4 антенами. Вони забезпечують достатнє покриття і стабільну швидкість. Якщо у вас багато пристроїв або товсті стіни, варто розглянути більш потужні моделі або mesh-системи.



Чи є сенс купувати роутер з Wi-Fi 7?

Так, якщо ви плануєте користуватися пристроєм кілька років і маєте сучасні гаджети, які підтримують цей стандарт. Wi-Fi 7 забезпечує максимальну швидкість і мінімальні затримки. Проте для базових задач достатньо і Wi-Fi 6.



Скільки антен потрібно для хорошого сигналу?

Для невеликої квартири зазвичай вистачає 2–4 антени. Якщо площа більша або є багато перешкод (стіни, меблі), краще обирати моделі з більшою кількістю антен.



Чому падає швидкість Wi-Fi?

Причин може бути кілька: велика кількість підключених пристроїв, перешкоди від стін, застарілий роутер або перевантаження мережі. Також впливають сусідні Wi-Fi мережі, які працюють на тих самих каналах.



Що таке MU-MIMO і чи це важливо?

MU-MIMO — це технологія, яка дозволяє роутеру одночасно передавати дані кільком пристроям. Це значно покращує продуктивність мережі, особливо якщо вдома багато гаджетів. У сучасних умовах ця функція є дуже бажаною.



Як зрозуміти, що роутер пора міняти?

Основні ознаки — часті обриви з’єднання, низька швидкість, слабкий сигнал у кімнатах або проблеми при підключенні кількох пристроїв. Якщо ваш роутер старший за 4–5 років, варто задуматися про оновлення.



Що краще: один потужний роутер чи mesh-система?

Для невеликої квартири достатньо одного хорошого роутера. Якщо ж у вас великий будинок або кілька поверхів, mesh-система забезпечить рівномірне покриття без «мертвих зон».



