Спалював сухостій: на Волині покарали матір за вчинки сина
26 квітня, 22:12
На Волині за спалювання сухої рослинності неповнолітнім суд притягнув до відповідальності його маму.
Про це йдеться у постанові Старовижівського районного суду, пишуть Волинські новини.
За матеріалами справи, вдень 4 квітня підліток поза межами села Рудня, що на Ковельщині, на берегах меліоративної канави спалював залишки сухої рослинності та залишив їх тліти. Цим хлопець вчинив адміністративне правопорушення за ст. 77-1 КУпАП.
Оскільки юнак – неповнолітній, то до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків притягнули його матір.
У суді жінка провину визнала та просила суворо не карати. Також зазначила, що провела профілактичну бесіду з сином та іншими дітьми, зробила відповідні висновки і вжила заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
Суд врахував характер вчиненого правопорушення, а також те, що жінка – безробітна, застосувати до неї адмін стягнення у виді попередження.
