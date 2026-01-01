Спалював сухостій: на Волині покарали матір за вчинки сина





Про це йдеться у постанові Старовижівського районного суду, пишуть



За матеріалами справи, вдень 4 квітня підліток поза межами села Рудня, що на Ковельщині, на берегах меліоративної канави спалював залишки сухої рослинності та залишив їх тліти. Цим хлопець вчинив адміністративне правопорушення за ст. 77-1 КУпАП.



Оскільки юнак – неповнолітній, то до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків притягнули його матір.



У суді жінка провину визнала та просила суворо не карати. Також зазначила, що провела профілактичну бесіду з сином та іншими дітьми, зробила відповідні висновки і вжила заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.



Суд врахував характер вчиненого правопорушення, а також те, що жінка – безробітна, застосувати до неї адмін стягнення у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

