Оленя Бориса знайшли: подробиці пошуків зірки соцмереж на Рівненщині

Бориса, який отримав важкі травми під час автомобільної аварії минулого місяця. Ослаблена тварина кілька тижнів ховалася від людей у болоті біля лісу, де її врешті-решт знайшли живою та неушкодженою, пише



Про нові подробиці щасливого порятунку та поточний стан здоров’я рогатого улюбленця розповіла спеціальна кореспондентка ТСН.ua з Рівненщини Анна Махно.



Стан тварини та огляд ветеринара



Всі, хто хвилювався за долю найвідомішого оленя України, можуть нарешті зітхнути з полегшенням. Як з’ясувалося, після зникнення травмований Борис просто перечікував небезпеку в густих чагарниках.



«Його знайшли, він живий, з ним все гаразд. Зараз йому везуть корм, годують, його буде оглядати ветеринар», — запевнила Анна Махно.



Наполегливість місцевого опікуна



Вирішальну роль у порятунку тварини відіграв мисливствознавець Руслан, який від самого початку опікувався Борисом. Чоловік твердо пообіцяв знайти свого вихованця і не припиняв пошуки ані на день.



Небайдужий опікун щоранку та щовечора наполегливо прочісував навколишні ліси та бездоріжжя, доки його зусилля не увінчалися успіхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 25 квітня, у лісових хащах Рівненської області місцевий опікун успішно розшукав знаменитого оленя, який отримав важкі травми під час автомобільної аварії минулого місяця. Ослаблена тварина кілька тижнів ховалася від людей у болоті біля лісу, де її врешті-решт знайшли живою та неушкодженою, пише ТСН Про нові подробиці щасливого порятунку та поточний стан здоров’я рогатого улюбленця розповіла спеціальна кореспондентка ТСН.ua з РівненщиниВсі, хто хвилювався за долю найвідомішого оленя України, можуть нарешті зітхнути з полегшенням. Як з’ясувалося, після зникнення травмований Борис просто перечікував небезпеку в густих чагарниках.«Його знайшли, він живий, з ним все гаразд. Зараз йому везуть корм, годують, його буде оглядати ветеринар», — запевнила Анна Махно.Вирішальну роль у порятунку тварини відіграв мисливствознавець, який від самого початку опікувався Борисом. Чоловік твердо пообіцяв знайти свого вихованця і не припиняв пошуки ані на день.Небайдужий опікун щоранку та щовечора наполегливо прочісував навколишні ліси та бездоріжжя, доки його зусилля не увінчалися успіхом.

