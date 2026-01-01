Магнітні бурі: прогноз на 27 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 27 квітня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (сильна магнітна буря), що здатна впливати на стан людей та техніки.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс долара та євро на понеділок 27 квітня: чого очікувати
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 27 квітня
Сьогодні, 01:30
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Оленя Бориса знайшли: подробиці пошуків зірки соцмереж на Рівненщині
26 квітня, 23:19
Спалював сухостій: на Волині покарали матір за вчинки сина
26 квітня, 22:12