Магнітні бурі: прогноз на 27 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У понеділок, 27 квітня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (сильна магнітна буря), що здатна впливати на стан людей та техніки.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.