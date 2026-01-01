Лісники розкрили простий спосіб захисту від кліщів: достатньо одного предмета





Фахівці поділилися порадою, яка може суттєво знизити ймовірність укусу після прогулянок на природі. Йдеться про звичайний липкий ролик для очищення одягу, який зазвичай використовують для видалення пилу чи шерсті тварин.



Після повернення з лісу або парку рекомендується ретельно «прокатати» роликом увесь одяг — від штанів до рукавів. Попри те, що кліщі міцно чіпляються до тканини своїми гачкуватими лапками, клейка поверхня здатна легко їх зняти ще до того, як вони дістануться шкіри.



Фахівці пояснюють ефективність методу тим, що кліщі не кусають одразу. Вони можуть годинами пересуватися по одязі в пошуках зручного місця, і саме цей час дає змогу вчасно позбутися паразита.



Правильний одяг — захист від кліщів



Окрім цього, важливу роль відіграє правильний одяг. Лісники радять обирати світлі речі з довгими рукавами та довгі штани — це не лише ускладнює доступ до шкіри, а й допомагає швидше помітити темних кліщів.



Натуральні олії допоможуть



Додатковим захистом можуть стати натуральні ефірні олії — зокрема лимонного евкаліпта, лаванди, шавлії або гвоздики. Якщо обробити ними взуття та одяг, різкий запах відлякуватиме паразитів. Водночас експерти наголошують: найнадійнішими залишаються сертифіковані репеленти.



Після прогулянки також необхідно уважно оглянути тіло. Кліщі часто ховаються у важкодоступних місцях — під пахвами, за вухами, у згинах колін, у волоссі або навіть в інтимних зонах.



Фахівці підкреслюють: уважність і прості профілактичні заходи допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров’ям і зроблять відпочинок на природі безпечнішим.

Укус кліща може становити серйозну небезпеку для здоров'я, адже ці паразити здатні переносити небезпечні захворювання, зокрема хворобу Лайма. Тому спеціалісти з цієї теми — лісники, які довгий час перебувають під ризиком укусів — радять, як саме уникнути цього. Вони пропонують простий та доступний метод.Про це пише Вlikk із посиланням на співробітників Карконоського національного парку.

