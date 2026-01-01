Ціни на цибулю в Україні пішли вгору після тривалої паузи: фермери очікують подальшого зростання





Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, станом на сьогодні українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 4–9 грн/кг ($0,09–0,20/кг), що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Попри подорожчання, попит на цю продукцію залишається досить високим в умовах обмеженої пропозиції, особливо якісної цибулі. Більшість господарств уже розпродали всі наявні обсяги, а ті оператори ринку, які мають певні запаси продукції належної якості, розраховують на подальше зростання цін у цьому сегменті.



Водночас, незважаючи на поточне підвищення цін, ріпчаста цибуля в Україні наразі в середньому все ще на 68% дешевша, ніж за аналогічний період минулого року. На думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції в цьому сегменті збережуться до масового надходження у продаж цибулі нового врожаю з місцевих господарств.

Вперше з початку лютого поточного року українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю, повідомляють аналітики проєкту EastFruit . Загалом же суттєвого зростання цін на цю продукцію в Україні не фіксувалося з середини травня 2025 року. Поточне підвищення цін ключові учасники ринку пов'язують із сезонним виснаженням запасів цибулі в місцевих господарствах, а також зі зростанням закупівельної активності з боку оптових компаній.

