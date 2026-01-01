Лікарі відновлюють волинянину обличчя, втрачене на війні

Валентину Ковальову з міста Володимира — 29 років. Він доброволець, служив у 68-ій окремій єгерській бригаді. Після поранення у 2023-му на Донеччині втратив частину обличчя.



Про це пише



Цього року Валентину провели п’яту операцію в рамках канадсько-української хірургічно-навчальної програми за підтримки міжнародних партнерів, розповів лікар обласної клінічної лікарні Владислав Малімон.



Під час першої операції два роки тому Валентину Ковальову створили каркас для відновлення носа. Цього разу зробили ще одну пластичну операцію з реконструкції носа, також зробили присінок губи, що дало можливість відновити її рух.



"Все починалося з того, що ми використовували реберний хрящ для формування каркаса носа, потім брали флеп клапоть з чола, перекидали на ніс, що дало змогу зробити м’які тканини", — каже Владислав Малімон.



Валентин Ковальов каже, що перед операцією не вірив, що вдасться щось змінити.



"Носа не було, губи, зубів. Взагалі не міг дихати. Зараз я можу пройтися серед білого дня вулицею, можу без маски, раніше я ходив в масці, рідко виходив на двір, щоб дітей не травмувати," — каже Валентин Ковальов.



Хірургиня Лілія Павлюк-Струк розповіла, що окрім носа, робили ще мікростому, була дуже вузька верхня губа і там була рубцева деформація. Рубці розширили за рахунок місцевих тканин.



"Ніс поправили, забрали ту залізяку, що стоїть, губу зробили. Так набагато більш комфортніше, перед тією операцією було нормально, але там був ніс трохи кривий і губа. Зараз це доробили. Набагато комфортніше", — каже Валентин Ковальов.



Загоєння післяопераційних ран Валентина триватиме 10-14 днів, рубці на обличчі формуватимуться протягом трьох місяців.



Через пів року ветерану планують зробити наступну операцію, розповіла лікарка відділення щелепно-лицьової хірургії Лілія Павлюк-Струк. З її слів, після відновлення обличчя Валентин зможе зайнятися протезуванням зубів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

