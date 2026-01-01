На Львівщині зіткнулися потяг і автокран, є загиблі
Сьогодні, 08:53
У Львівський області потяг зіткнувся з автокраном, який виїхав на залізничні колії, та зійшов з рейок; внаслідок аварії загнив машиніст, його помічник і водій машини – у лікарні.
Про це у фейсбуці повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
«І це не ворожий дрон… це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки – трагедія. Наш машиніст – загинув. Помічник машиніста та сам водій – у лікарні», - зазначив Перцовський.
Він додав, що у поїзді були лікарі, які намагались врятувати машиніста, але не змогли.
За словами Перцовського, серед пасажирів та поїзної бригади травмованих немає.
Наразі потяг відтягують, щоб рух залізницею продовжувався.
"Загиблий машиніст – наш ветеран. Повернувся з фронту, став до роботи. Й загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити "на авось". Будемо всіма силами домагатись справедливості й максимально жорсткого покарання. Показового покарання та розголосу", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".
Про це у фейсбуці повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
«І це не ворожий дрон… це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки – трагедія. Наш машиніст – загинув. Помічник машиніста та сам водій – у лікарні», - зазначив Перцовський.
Він додав, що у поїзді були лікарі, які намагались врятувати машиніста, але не змогли.
За словами Перцовського, серед пасажирів та поїзної бригади травмованих немає.
Наразі потяг відтягують, щоб рух залізницею продовжувався.
"Загиблий машиніст – наш ветеран. Повернувся з фронту, став до роботи. Й загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити "на авось". Будемо всіма силами домагатись справедливості й максимально жорсткого покарання. Показового покарання та розголосу", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".
