На Волині прощатимуться з полеглим Героєм Володимиром Морозом

У Люблинецькій громаді на Волині сьогодні, 1 травня, краяни проведуть в останню путь полеглого ГерояПро це у фейсбуці повідомила Люблинецька громада.«Наш Герой – Володимир Мороз повертається до рідного дому на щиті! Закликаємо жителів громади гідно зустріти живим коридором пошани траурний кортеж з тілом нашого Героя 1 травня за маршрутом: 10:00 від моргу Ковеля до селищаща Люблинець - вул. Ковельська- вул. Незалежності- с Довгоноси, вул. Відродження, де жив Володя. Останню дорогу до рідного дому Героя встеляємо живими квітами!» - закликали у громаді.• 10:30 - заупокійна літія біля будинку загиблого воїна.• 11:00 - громадське прощання в центрі селища.• 12:00 - чин похорону в Свято- Пантелеймонівському храмі.Далі пішою ходою краяни проведуть воїна до місця вічного спочинку - на Алею Героїв міського кладовища.«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять, честь, вдячність і слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.