На Волині судили водія трактора, який спричинив смертельну аварію

Суд визнав 60-річного жителя села Озеряни Луцького району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть одного потерпілого, а іншому заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Доведено, що увечері 4 грудня 2020 року волинянин рухався автодорогою в селі Баківці Луцького району за кермом трактора, до якого був причіплений культиватор шириною 5 метрів без встановлених габаритних вогнів.Внаслідок грубого порушення водієм трактора Правил дорожнього руху відбулося зіткнення автомобіля марки «Hyndai Santa Fe», який рухався зустрічною смугою руху, із культиватором, що займав проїжджу частину.У результаті зіткнення водій зустрічного автомобіля загинув, а пасажир отримав важкі травми.Суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.