До громади на Волині «на щиті» повертаються два Герої

Сьогодні, 1 травня, додому «на щиті» повертаються наші Героїз села Положеве таіз села Пульмо.Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.Траурні кортежі прибудуть до Шацька орієнтовно о 10:30 - 11:00; проїдуть вулицею Героїв України до перехрестя.Далі труну з тілом загиблого захисника Анатолія Івашина понесуть на Алею памʼяті Героїв, де відбудеться громадянська панахида, а кортеж з тілом Анатолія Занюка поїде в село Пульмо, до рідного дому полеглого.Цього ж дня, 1 травня, відбудеться чин відспівування Анатолія Івашина в храмі Преображення Господнього УГКЦ села Положеве та поховання.Анатолія Занюка відспівають 2 травня о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо.«Просимо жителів громади гідно зустріти наших Героїв, створивши живий коридор шани і встеливши квітами їх останню дорогу додому», - закликали краян у селищній раді.1 і 2 травня в Шацькій громаді - дні жалоби.