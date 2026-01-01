До громади на Волині «на щиті» повертаються два Герої
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 1 травня, додому «на щиті» повертаються наші Герої Анатолій Івашин з села Положеве та Анатолій Занюк із села Пульмо.
Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.
Траурні кортежі прибудуть до Шацька орієнтовно о 10:30 - 11:00; проїдуть вулицею Героїв України до перехрестя.
Далі труну з тілом загиблого захисника Анатолія Івашина понесуть на Алею памʼяті Героїв, де відбудеться громадянська панахида, а кортеж з тілом Анатолія Занюка поїде в село Пульмо, до рідного дому полеглого.
Цього ж дня, 1 травня, відбудеться чин відспівування Анатолія Івашина в храмі Преображення Господнього УГКЦ села Положеве та поховання.
Анатолія Занюка відспівають 2 травня о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо.
«Просимо жителів громади гідно зустріти наших Героїв, створивши живий коридор шани і встеливши квітами їх останню дорогу додому», - закликали краян у селищній раді.
1 і 2 травня в Шацькій громаді - дні жалоби.
