До громади на Волині «на щиті» повертаються два Герої

Сьогодні, 1 травня, додому «на щиті» повертаються наші Герої Анатолій Івашин з села Положеве та Анатолій Занюк із села Пульмо.

Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.

Траурні кортежі прибудуть до Шацька орієнтовно о 10:30 - 11:00; проїдуть вулицею Героїв України до перехрестя.

Далі труну з тілом загиблого захисника Анатолія Івашина понесуть на Алею памʼяті Героїв, де відбудеться громадянська панахида, а кортеж з тілом Анатолія Занюка поїде в село Пульмо, до рідного дому полеглого.

Цього ж дня, 1 травня, відбудеться чин відспівування Анатолія Івашина в храмі Преображення Господнього УГКЦ села Положеве та поховання.

Анатолія Занюка відспівають 2 травня о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо.

«Просимо жителів громади гідно зустріти наших Героїв, створивши живий коридор шани і встеливши квітами їх останню дорогу додому», - закликали краян у селищній раді.

1 і 2 травня в Шацькій громаді - дні жалоби.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
