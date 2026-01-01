Масові обшуки на Волині та в інших областях: поліція вилучила цілий арсенал

Правоохоронці провели понад 180 обшуків на Волині та в інших регіонах. Вони виявили 20 схронів та вилучили з незаконного обігу понад 1000 одиниць зброї та боєприпасів.Також підозру отримали понад 30 фігурантів, причетних до збуту та зберігання зброї та боєприпасів. Такі результати відпрацювання, що проводили поліцейські упродовж тижня, повідомляє Нацполіція.Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях та з іншими правоохоронними органами провели заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.Оперативники ДСР, слідчі ГУНП спільно з підрозділами СБУ, працівниками прокуратур, фахівцями вибухотехнічної служби та управління внутрішньої безпеки у Збройних силах України ВСП ЗСУ провели понад 180 обшуків у різних регіонах держави. За їх результатами 32 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю – незаконне зберігання та збут зброї.Також виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами - як у прифронтових областях, так і на заході країни, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській.Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій: автомати, гранатомети, протипіхотні міни, пластид, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.Загалом упродовж тижня відпрацювань вилучено:• стрілецька зброя – 154 одиниці• гранатомети, гранати та міни – 904• набої різного калібру - понад 56,5 тисячі• вибухові речовини – майже 80 кг• магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї – 134.Кримінальне провадження розслідуються за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.