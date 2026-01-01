На Волині зустрічатимуть звільненого з полону військового

Сьогодні, 1 травня, у Любомлі на Волині в другій половині дня відбудеться зустріч нашого Захисника — Андрія Жолоба, який був звільнений з ворожого полону 5 лютого та пройшов курс реабілітації.

Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.

У муніципалітеті запросили всіх долучитися та гідно зустріти Героя, висловити йому підтримку, вдячність і повагу.

«За можливості просимо взяти із собою квіти, щоб ще тепліше привітати нашого Захисника вдома», - йдеться у повідомленні.

Місце збору: центральна площа Любомля (навпроти приміщення міської ради).

«Разом покажемо, що ми пам’ятаємо, чекаємо та цінуємо кожного, хто боронить Україну. Слава Україні!» - зазначили у мерії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8