На Волині зустрічатимуть звільненого з полону військового
Сьогодні, 11:25
Сьогодні, 1 травня, у Любомлі на Волині в другій половині дня відбудеться зустріч нашого Захисника — Андрія Жолоба, який був звільнений з ворожого полону 5 лютого та пройшов курс реабілітації.
Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.
У муніципалітеті запросили всіх долучитися та гідно зустріти Героя, висловити йому підтримку, вдячність і повагу.
«За можливості просимо взяти із собою квіти, щоб ще тепліше привітати нашого Захисника вдома», - йдеться у повідомленні.
Місце збору: центральна площа Любомля (навпроти приміщення міської ради).
«Разом покажемо, що ми пам’ятаємо, чекаємо та цінуємо кожного, хто боронить Україну. Слава Україні!» - зазначили у мерії.
