На Волині зустрічатимуть звільненого з полону військового

Сьогодні, 1 травня, у Любомлі на Волині в другій половині дня відбудеться зустріч нашого Захисника —, який був5 лютого та пройшов курс реабілітації.Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.У муніципалітеті запросили всіх долучитися та гідно зустріти Героя, висловити йому підтримку, вдячність і повагу.«За можливості просимо взяти із собою квіти, щоб ще тепліше привітати нашого Захисника вдома», - йдеться у повідомленні.Місце збору: центральна площа Любомля (навпроти приміщення міської ради).«Разом покажемо, що ми пам’ятаємо, чекаємо та цінуємо кожного, хто боронить Україну. Слава Україні!» - зазначили у мерії.