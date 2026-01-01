Росія завдала довкіллю Волині збитків на майже 8 млн: на територіях після влучань - забруднене повітря





З початку 2026 року на Волині унаслідок ракетно-дронових атак зафіксували значну шкоду довкіллю, пише



На територіях після влучань — забруднене повітря та засмічені ділянки, а збитки становлять 7,839 млн грн, повідомили misto.media у Державній екологічній інспекції у Волинській області у відповіді на інформаційний запит.



Цьогоріч 7 квітня фахівці обстежили місце обстрілу в Луцьку. Там зафіксували забруднення повітря через викиди після вибухів.



Також екологи підрахували шкоду після ракетно-дронових атак 6 лютого та 18 березня у Поромівській громаді Володимирського району. Там загальна сума збитків довкіллю склала понад 2,8 мільйона гривень.



Шкоду, завдану ґрунтам після російської атаки 1 квітня у Луцьку, ще не визначили. Інспекція збирає додаткові дані, щоб провести розрахунки.



Щодо інших обстрілів у 2026 році, то місця влучань поки не оглядали. Для цього екоінспекція звернулася до рятувальників, щоб отримати необхідну інформацію.





Після російських атак у Володимирському районі зафіксували збитки на суму понад 7 млн грн.

