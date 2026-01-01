Ветеранський простір на Конякіна у Луцьку: під час будівництва виявили фінансові порушення





Як розповіла Наталії Іжицької, тендер відбувся без конкуренції, а об’єкт зводять за завищеними цінами на матеріали. Ймовірна переплата становить 7,3 мільйона гривень.



"Найбільше коштів аналітики нарахували на покрівельних панелях, — каже Наталія Іжицька. — Там ймовірна переплата може сягнути 4,7 мільйона гривень. Також виявили переплату на піску. Але потрібно враховувати, що договірна ціна цієї закупівлі є динамічна і вартість може змінюватися під час самого будівництва".



Ветеранський простір на вулиці Конякіна у Луцьку почали будувати торік у жовтні на замовлення міського управління капітального будівництва. Спочатку проєкт вартував майже 82 мільйони гривень. Роботи мали завершити у квітні цього року.



Після переукладання договору вартість об’єкта зросла на понад 33 мільйони гривень, терміни виконання робіт зсунулись до липня цього року.



Як розповів начальник управління капітального будівництва Луцькради Василь Ліщук, на момент підписання угоди в договірній ціні були закладені певні коефіцієнти на адміністративні витрати, розмір прибутку, загально-виробничі витрати. Тоді вони були у межах 1-2%. У листопаді через зміни в законодавстві ці відсотки значно зросли.



"Вартість об’єкта перерахувалася по нових показниках, — говорить посадовець. — Але, це ніяк не означає, що підрядник, який підписав угоду в тому періоді, буде отримувати кошти по нових показниках. Це є кошторисна вартість об’єкта".



Суспільне звернулося за коментарем до фірми-підрядника – товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньекобуд". Виконавець робіт Анатолій Мартинюк каже: працюють за двома договорами.



"Основний договір на 81 мільйон гривень з копійками і є додатковий договір на ряд додаткових робіт, які вже виконані на об'єкті, тому що ми змонтували укриття, маємо змонтувати ще сонячні панелі. Тобто це з додатковими витратами ще до 33 мільйонів", — сказав виконавець.



Чи знає про завищення цін на будівельні матеріали під час зведення даного простору для ветеранів – з таким запитанням Суспільне звернулося до керівника комунальної установи "Хаб ветеран" Тараса Сасовського.



"Ми не являємося замовниками цього будівництва, за жодні фінансові документи ми не відповідаємо, — зазначив Тарас Сасовський. — А з приводу збільшення, то я так розумію, це пов’язано із збільшенням матеріалів. Бо в нас йде інфляція, росте вартість палива".



На вартість проєкту також впливають додаткові роботи, говорить начальник управління капітального будівництва. Зокрема, на ділянці виявили газову трубу, яка потребувала перенесення. Ці роботи не були передбачені проєктом, але мали бути виконані.



Зі слів виконавця робіт, наразі ветеранський простір у Луцьку завершений на 80%.



Після проведення усіх проплат аналітики антикорупційної організації Transparency International Ukraine надішлють підряднику лист з проханням надати всі акти виконаних робіт. У разі, якщо ціни у кошторисі не будуть скориговані до ринкових, дані порушення із ймовірною переплатою на будівельні матеріали передадуть до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

