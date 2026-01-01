На Світязі готуються зустрічати туристів





На центральному пляжі у Світязі розпочався ремонт. Робітники оновлюють дерев’яний трап біля одного з кафе: старі дошки замінюють на нові, пише



Місцевий майстер Микола Хачьор розповідає, що роботи перед літом вистачає. Облагороджують газон, планують висаджувати квіти, фарбувати лавки і лагодити все, що стало непридатним за зиму.



"Ремонтуєм мостіка, доріжку, щоб не ходити по траві босяком. З часом дерево портиться. Вже замінили 50 дошок і навпевно стільки ж потрібно ще з іншої сторони. Люди будуть отдихати, ремонтуємо, щоб культурно було", — говорить майстер. З його слів, цього року через погодні умови ремонтувати доведеться більше.



Зоя Савонік — місцева підприємиця. Жінка розповіла: почали підготовку до туристичного сезону з найскладнішого — пошуку персоналу. Кафе планують відкрити 15 червня.



"На сезонну роботу завжди проблемно знайти працівників, — ділиться підприємиця. — Але ми працюємо багато років, то є в нас такі люди, що працюють щоліта. Ми відкриваємо ФОП з червня і до кінця серпня, поки є люди. І так щороку.”



Готуються до нового турисичного сезону і місцеві жителі, розповів директор комунального підприємства "Добробут" Руслан Занюк. Зокрема, збільшилася кількість господарств, які підключаються до центральної каналізації — місяць тому було 10, а нині — 40.



У двох напрямках здійснює підготовку до літа Шацький національний природний парк: безпековому та рекреаційно-інфраструктурному. Зі слів начальника відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Тараса Юрчука, у травні служби з Луцька будуть проводити обробку пляжів від кліщів, комарів і мошок, та перевіряти зразки води і ґрунту.



Також попереду обстеження дня водойм і прибережних зон від скла та інших небезпечних для відпочивальників залишків. На озераз Світязь та Пісочне діятимуть рятувальні пости.



"Цьогоріч на центральному пляжі озера Світязь вперше планується облаштування поста першої, а не третьої категорії. Пост першої категорії включає збільшену зону відповідальності — 900 метрів. І в штаті крім матросів-рятувальників буде залучений медпрацівник”, — зазначив псадовець нацпарку.



Щодо рекреаційно-інфраструктурного напрямку, то цьогоріч у Шацькому НПП планують облаштувати нову екологічну стежку “Мокушин” зі сторони села Пульмо. Це буде четверта по рахунку екостежка протяжністю 1,2 км.



