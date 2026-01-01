Росіяни у Херсоні атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу

Рятувальники у Херсоні потрапили під повторні удари російських загарбників під час роботи.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Цієї ночі через влучання дрона загорівся склад поштового відділення. Під час ліквідації вогню росіяни неодноразово намагалися атакувати особовий склад за допомогою БпЛА.

Рятувальники не постраждали — вчасно перейшли в укриття. Пожежу ліквідовано.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8