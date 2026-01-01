Росіяни у Херсоні атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу
Сьогодні, 09:22
Рятувальники у Херсоні потрапили під повторні удари російських загарбників під час роботи.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Цієї ночі через влучання дрона загорівся склад поштового відділення. Під час ліквідації вогню росіяни неодноразово намагалися атакувати особовий склад за допомогою БпЛА.
Рятувальники не постраждали — вчасно перейшли в укриття. Пожежу ліквідовано.
