10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка. В Україні 10 травня - День матері.
Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій. Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.
10 травня на Волині в різні роки відбувалися різні події:
10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.
У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей був удостоєний звання «Народний музей».
10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.
Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.
• Взуття 10 травня краще не купувати.
• Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.
