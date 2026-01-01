10 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка. В Україні 10 травня - День матері.Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій. Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.10 травня на Волині в різні роки відбувалися різні події:10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей був удостоєний звання «Народний музей».10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ• Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.• Взуття 10 травня краще не купувати.• Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.