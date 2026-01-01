10 травня на Волині: гортаючи календар

10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка. В Україні 10 травня - День матері.

Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій. Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.

10 травня на Волині в різні роки відбувалися різні події:

10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.

У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей був удостоєний звання «Народний музей».

10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.

Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

• Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.
• Взуття 10 травня краще не купувати.
• Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини
09 травня, 23:19
У Луцьку під час конфлікту поранили хлопця
09 травня, 22:12
На війні загинув Герой Богдан Щербачук з Луцька
09 травня, 21:15
Скільки коштує полуниця на ринку у Луцьку
09 травня, 20:38
Медіа
відео
1/8