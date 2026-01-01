Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини

Петера Мадьяра обрали новим прем'єр-міністром країни.



Про це повідомляє



За призначення Мадяра на посаду прем'єра проголосувала більшість депутатів новообраного парламенту. "За" були 140, і ще 54 виступили "проти".



Крім того, спікером парламенту стала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Її призначення підтримали 193 народних обранців і 2 були "проти".



До слова, одним із перших рішень нового спікера стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту. Це сталося вперше за 12 років.



Також медіа зазначають, що попередній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на інавгураційній сесії.



Важливо уточнити, що за підсумками виборів партія "Тиса" забрала конституційну більшість у парламенті (141 мандал зі 133 необхідних і 199 максимальних).

У суботу 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця "Тиса" обрали новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex, Clash Report та інші ЗМІ.

