Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини
Сьогодні, 23:19
У суботу 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця "Тиса" Петера Мадьяра обрали новим прем'єр-міністром країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex, Clash Report та інші ЗМІ.
За призначення Мадяра на посаду прем'єра проголосувала більшість депутатів новообраного парламенту. "За" були 140, і ще 54 виступили "проти".
Крім того, спікером парламенту стала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Її призначення підтримали 193 народних обранців і 2 були "проти".
До слова, одним із перших рішень нового спікера стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту. Це сталося вперше за 12 років.
Також медіа зазначають, що попередній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на інавгураційній сесії.
Важливо уточнити, що за підсумками виборів партія "Тиса" забрала конституційну більшість у парламенті (141 мандал зі 133 необхідних і 199 максимальних).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex, Clash Report та інші ЗМІ.
За призначення Мадяра на посаду прем'єра проголосувала більшість депутатів новообраного парламенту. "За" були 140, і ще 54 виступили "проти".
Крім того, спікером парламенту стала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Її призначення підтримали 193 народних обранців і 2 були "проти".
До слова, одним із перших рішень нового спікера стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту. Це сталося вперше за 12 років.
Також медіа зазначають, що попередній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на інавгураційній сесії.
Важливо уточнити, що за підсумками виборів партія "Тиса" забрала конституційну більшість у парламенті (141 мандал зі 133 необхідних і 199 максимальних).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини
Сьогодні, 23:19
У Луцьку під час конфлікту поранили хлопця
Сьогодні, 22:12
На війні загинув Герой Богдан Щербачук з Луцька
Сьогодні, 21:15
Скільки коштує полуниця на ринку у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 10 травня
Сьогодні, 20:00