На війні загинув Герой Богдан Щербачук з Луцька

Богдан Щербачук.



Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради.



"Додому «на щиті» повернеться лучанин Щербачук Богдан Миколайович (01.02.1990 р.н.), який загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області" - йдеться у повідомленні.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.

