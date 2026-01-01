Якою буде погода у Луцьку та на Волині 10 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 травня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-5°, вдень 15-17°



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість 3-5 км, в тумані 500-800 м.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7°, вдень 13-18°.

