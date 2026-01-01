Скільки коштує полуниця на ринку у Луцьку





Закарпатську полуницю продають по 150 гривень за пів кілограма. Продавці кажуть, що зовні вона не завжди має ідеальний вигляд, однак покупців це не зупиняє.



«Сьогодні оце Закарпатська ягода, завтра вже буде Волинська на прилавку. В яку ціну продаватимемо — ще не знаю, але можливо трішки дешевше», — розповіла журналістам ВСН продавчиня Світлана.



Водночас полуниця з Горохівського району також коштує 125 гривень за 0,5 кілограма. За словами продавців, місцева ягода — велика та приваблива на вигляд, тому користується хорошим попитом.



На окремих прилавках можна знайти й дешевшу полуницю — подекуди ціна нижча на кілька гривень але й сама ягода буде менша.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

