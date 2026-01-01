Магнітні бурі: прогноз на 10 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 10 травня, очікується помірна сонячна активність із К-індексом 3–4 (зелений і жовтий рівні). Такі показники відповідають слабким геомагнітним коливанням, що вважаються незначними та не здатні суттєво вплинути на самопочуття більшості людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

