Курс валют на 11 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 травня. Долар зріс на 5 коп, євро додав у ціні також 5 коп, злотий залишився без змін.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,85 (+5 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,59 (+5 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (0 коп.)

