В українців можуть забрати квартири: через які борги ви ризикуєте втратити житло

Зростання цін на тлі «нерухомих» зарплат і погіршення економічного становища змушує деяких громадян «залазити» у борги. Тому люди побоюються втратити дах над головою через борги за комуналку чи кредити.У Мін’юсті розповіли, які обмеження діють для виконавчої служби та коли ризик стати безхатченком стає реальним.Згідно з чинним законодавством, виконавці не мають права забирати єдине житло боржника, якщо сума заборгованості є відносно невеликою.Стягнення не може позбавити людину базових життєвих потреб — цей принцип зберігається навіть в умовах війни та цифровізації виконавчого провадження.Закон визначає перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення. Це зокрема:предмети першої необхідності (одяг, взуття, постіль, засоби гігієни);необхідні медичні засоби та ліки;мінімальний набір меблів і побутової техніки;продукти харчування і вода (або кошти на їхнє придбання);майно для професійної діяльності, якщо воно є єдиним джерелом доходу;паливо для приготування їжі та опалення;окремі види сільськогосподарського майна;державні нагороди та пам’ятні відзнаки.Цей перелік гарантує, що навіть у разі примусового виконання рішення людина не залишиться без засобів для життя.Особливості вилучення майна чи коштів під час воєнного стануЗ моменту запровадження воєнного стану в Україні діють додаткові обмеження у сфері примусового виконання рішень, спрямовані на зменшення фінансового навантаження на громадян.Зокрема:припинено звернення стягнення на пенсію, стипендію боржника (не стосується рішень про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, та рішень, боржниками за якими є громадяни РФ);боржнику дозволено користуватися коштами з арештованого рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат на місяць (для цього необхідно подати заяву виконавцю);за невеликих сум боргу не здійснюється звернення стягнення на єдине житло боржника та на земельну ділянку, на якій воно розташовано;діє мораторій на відчуження іпотечного житла за окремими категоріями споживчих кредитів;заборонено примусове виконання рішень на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій.Ці правила мають тимчасовий характер і діють протягом періоду воєнного стану.Окремий блок змін стосується соціального захисту. Закон посилює гарантії для військовослужбовців, зокрема шляхом зупинення на період дії воєнного стану та протягом одного року після нього звернення стягнення на їхнє єдине житло.Також збільшується поріг заборгованості, при якому допускається звернення стягнення на єдине житло боржника, — з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.На період дії воєнного стану також передбачено додаткові гарантії для громадян-боржників за рішеннями про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.Захист жителів окупованих і прифронтових територійТак, у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій, підлягають зняттю арешти, накладені на кошти та/або майно та відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників.