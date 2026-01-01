Завдяки небайдужим громадянам луцькі патрульні повернули додому розгублену жінку

Разом із небайдужими громадянами у Луцьку патрульні допомогли жінціПро це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.Учора, 10 травня, у Луцьку на зупинці громадського транспорту небайдужі громадяни побачили літню жінку, яка розгублено перебувала сама, не орієнтувалася в просторі та не могла пояснити, де знаходиться і як потрапити додому.Патрульні поспілкувалися з жінкою та змогли встановити її особу.Інспектори доставили жінку додому, де на неї вже чекав чоловік.«Дякуємо громадянам, які не пройшли повз та повідомили про ситуацію на лінію 102», - йдеться у повідомленні.