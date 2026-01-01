У Черкасах чоловік стріляв з пістолета, бо діти зірвали бузок біля його будинку





Про це повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовко, передає



Як стверджують у поліції, викликів на спецлінію 102 не надходило. За словами речниці, «правоохоронці виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку».



Наразі поліціянти розпочали перевірку. Попередньо, за даними правоохоронців, конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного будинку.



Як передає медіа, чоловік намагався наздогнати дітей, а коли це не вдалося — нібито виніс з будинку пістолет і почав стріляти. За словами речниці, травмованих немає.



«Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин», — зазначила Зоя Вовк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

