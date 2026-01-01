На Волині у ДТП загинули двоє хлопців: 18-річний водій мотоцикла та 17-річний пасажир

Чергова втрата двох молодих хлопців: на Волині юнаки на мотоциклі загинули в ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталась у Камінь-Каширському районі 10 травня, ввечері.У с. Видерта місцевий мешканець, 2008 року народження, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.Внаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули. Відомо, що посвідчення водія 18-річний керманич не мав, до того ж, хлопець уже раніше потрапляв у ДТП.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.3 ст.286 КК України, всі обставини встановлюються.