На Волині у ДТП загинули двоє хлопців: 18-річний водій мотоцикла та 17-річний пасажир
Сьогодні, 09:23
Чергова втрата двох молодих хлопців: на Волині юнаки на мотоциклі загинули в ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась у Камінь-Каширському районі 10 травня, ввечері.
У с. Видерта місцевий мешканець, 2008 року народження, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
Внаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули. Відомо, що посвідчення водія 18-річний керманич не мав, до того ж, хлопець уже раніше потрапляв у ДТП.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.3 ст.286 КК України, всі обставини встановлюються.
