Україна передала росії список 1000 військовополонених
Сьогодні, 10:05
Україна передала Росії список 1000 військовополонених, яких вона розраховує повернути додому в межах перемовин за посередництва США, що відбулися напередодні.
Список формували за принципом терміну перебування в полоні, повідомив Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, пише LB.ua.
Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і ворога. Штаб вважає, що це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки.
“Перемовний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами”, – повідомили там.
8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що за його ініціативи Україна і росія домовилися про перемир’я 9-12 травня і обмін 1000 полонених. Вихідні минули, але обміну не було, а російський лідер 9 числа спробував звинуватити Україну в тому, що вона не передала списки.
