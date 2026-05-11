Україна передала росії список 1000 військовополонених





Список формували за принципом терміну перебування в полоні, повідомив Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, пише



Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і ворога. Штаб вважає, що це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки.



“Перемовний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами”, – повідомили там.



8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що за його ініціативи Україна і росія домовилися про перемир’я 9-12 травня і обмін 1000 полонених. Вихідні минули, але обміну не було, а російський лідер 9 числа спробував звинуватити Україну в тому, що вона не передала списки.

Україна передала Росії список 1000 військовополонених, яких вона розраховує повернути додому в межах перемовин за посередництва США, що відбулися напередодні.Список формували за принципом терміну перебування в полоні, повідомив Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, пише LB.ua Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і ворога. Штаб вважає, що це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки."Перемовний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами", – повідомили там.8 травня президент СШАзаявив, що за його ініціативи Україна і росія домовилися про перемир'я 9-12 травня і обмін 1000 полонених. Вихідні минули, але обміну не було, а російський лідер 9 числа спробував звинуватити Україну в тому, що вона не передала списки.

