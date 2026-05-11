Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в «Офіси резерву+»
Сьогодні, 10:47
Команда Міністерства оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в "Офіси резерву+" з окремими підрозділами – офісами комплектування та офісами супроводу.
За словами співрозмовників УП у парламенті, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу.
Додатково в громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.
В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування – бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська.
Згідно з проєктом МОУ, працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії (ВЛК), оцінку психічної стійкості та професійної придатності.
Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсацій пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів.
Деякі з них, зокрема оформлення виплат і формування довідок, у Міноборони хочуть цифровізувати.
"ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато. Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає", - йдеться в повідомленні.
Згідно з чинним законодавством, затримувати і доставляти військовозобов'язаних до ТЦК уповноважені тільки поліцейські. Тож, нічого нового в МОУ не пропонували.
Наразі немає дедлайнів, коли розпочнеться реформа ТЦК та СП. Представники Міноборони, Генштабу й Офісу президента доопрацьовують свої концепції.
Відповідні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Це найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня, тому деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів.
Начальник Національної поліції Іван Вигівський в одному з нещодавніх інтерв'ю наголосив, що поліцейські "не повинні бути самі" в мобілізації, бо навіть залученість до процесу "дуже погано впливає на імідж НПУ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За словами співрозмовників УП у парламенті, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу.
Додатково в громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.
В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування – бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська.
Згідно з проєктом МОУ, працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії (ВЛК), оцінку психічної стійкості та професійної придатності.
Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсацій пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів.
Деякі з них, зокрема оформлення виплат і формування довідок, у Міноборони хочуть цифровізувати.
"ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато. Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає", - йдеться в повідомленні.
Згідно з чинним законодавством, затримувати і доставляти військовозобов'язаних до ТЦК уповноважені тільки поліцейські. Тож, нічого нового в МОУ не пропонували.
Наразі немає дедлайнів, коли розпочнеться реформа ТЦК та СП. Представники Міноборони, Генштабу й Офісу президента доопрацьовують свої концепції.
Відповідні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Це найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня, тому деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів.
Начальник Національної поліції Іван Вигівський в одному з нещодавніх інтерв'ю наголосив, що поліцейські "не повинні бути самі" в мобілізації, бо навіть залученість до процесу "дуже погано впливає на імідж НПУ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Народ вбивайте сімʼї тцкашних ублюдків
Вибір редактора
Останні новини
Коригувальника ударів по Одесі росіяни завербували через ТікТок
Сьогодні, 11:01
Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в «Офіси резерву+»
Сьогодні, 10:47
Україна передала росії список 1000 військовополонених
Сьогодні, 10:05