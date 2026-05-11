Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в «Офіси резерву+»

Команда Міністерства оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в "Офіси резерву+" з окремими підрозділами – офісами комплектування та офісами супроводу.

За словами співрозмовників УП у парламенті, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу.

Додатково в громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.

В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування – бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська.

Згідно з проєктом МОУ, працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії (ВЛК), оцінку психічної стійкості та професійної придатності.

Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсацій пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів.

Деякі з них, зокрема оформлення виплат і формування довідок, у Міноборони хочуть цифровізувати.

"ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато. Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає", - йдеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством, затримувати і доставляти військовозобов'язаних до ТЦК уповноважені тільки поліцейські. Тож, нічого нового в МОУ не пропонували.

Наразі немає дедлайнів, коли розпочнеться реформа ТЦК та СП. Представники Міноборони, Генштабу й Офісу президента доопрацьовують свої концепції.

Відповідні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Це найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня, тому деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський в одному з нещодавніх інтерв'ю наголосив, що поліцейські "не повинні бути самі" в мобілізації, бо навіть залученість до процесу "дуже погано впливає на імідж НПУ".

