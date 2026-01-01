Коригувальника ударів по Одесі росіяни завербували через ТікТок

Коригувальника ударів по Одесі росіяни завербували через ТікТок
Працівники СБУ затримали ще одного коригувальника російських обстрілів по Одесі.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки викрила в Одесі ще одного російського агента. Він коригував повітряні атаки рф по обласному центру. Серед основних завдань зловмисника був пошук координат місцевої ППО.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час проведення контрдиверсійних заходів.

Коригувальника ударів по Одесі росіяни завербували через ТікТок


За матеріалами справи, коригувальником виявився місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки, якого російські спецслужбісти завербували через ТікТок.

До уваги рашистів він потрапив через власні прокремлівські погляди, про які писав у соцмережах.

Встановлено, що для вербування чоловіка рашисти використали фейковий акаунт іноземної журналістки.

Після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати бойові позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які захищають Одесу.

Для цього він на мопеді об’їжджав місцевість та фіксував на гугл-картах координати потенційних «цілей».

Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшої передачі куратору з рф через анонімний чат у популярному месенджері.

Також задокументовано як фігурант координував свої дії з російським спецслужбістом за допомогою текстових і голосових повідомлень.

Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський медійник Богдан Коваль презентував власний бренд кави PARALLEL50 this is coffee. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Виїзд за кордон по-новому: для кого спростили правила і що змінилося
Сьогодні, 11:21
Коригувальника ударів по Одесі росіяни завербували через ТікТок
Сьогодні, 11:01
Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в «Офіси резерву+»
Сьогодні, 10:47
У приватному виші у Запоріжжі зробили «аспірантами» 3 тисячі ухилянтів
Сьогодні, 10:20
Медіа
відео
1/8