Коригувальника ударів по Одесі росіяни завербували через ТікТок

Працівники СБУ затримали ще одногопо Одесі.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки викрила в Одесі ще одного російського агента. Він коригував повітряні атаки рф по обласному центру. Серед основних завдань зловмисника був пошук координат місцевої ППО.Співробітники СБУ затримали фігуранта під час проведення контрдиверсійних заходів.За матеріалами справи, коригувальником виявився місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки, якого російські спецслужбісти завербували через ТікТок.До уваги рашистів він потрапив через власні прокремлівські погляди, про які писав у соцмережах.Встановлено, що для вербування чоловіка рашисти використали фейковий акаунт іноземної журналістки.Після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати бойові позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які захищають Одесу.Для цього він на мопеді об’їжджав місцевість та фіксував на гугл-картах координати потенційних «цілей».Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшої передачі куратору з рф через анонімний чат у популярному месенджері.Також задокументовано як фігурант координував свої дії з російським спецслужбістом за допомогою текстових і голосових повідомлень.Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.