Волинський медійник Богдан Коваль презентував власний бренд кави PARALLEL50 this is coffee. ФОТО

Відомий луцький телеведучий, журналіст та автор Богдан Коваль заявив про запуск власного бренду кави — PARALLEL50 this is coffee.

Як розповів медійник у коментарі журналістам ВолиньPost, ідея бренду базується на якісному підході до всіх етапів створення кави — від ручного збору зерен до професійного обсмаження.

«Унікальний профіль зерно отримує у Луцьку»


«Справді смачна кава потребує ретельного підходу протягом всього процесу: від збору кавових зерен вручну до правильної температури води для заварювання. Та все ж найголовнішим є процес обсмаження і саме він визначає, чи зможете ви відчути під час смакування нотки сливи, груші, карамелі чи інших дескрипторів у смаку та післясмаку», — пояснює Богдан Коваль.

За його словами, лише точні розрахунки та правильний профіль обсмаження дозволяють максимально розкрити природний потенціал зерна, яке походить із різних куточків світу — зокрема Колумбії, Ефіопії та Кенії.

«Кожен лот ретельно відібраний, але свій фінальний, унікальний профіль він отримує тут, на 50-й паралелі північної широти, у Луцьку», — додає засновник бренду.

Що відомо про PARALLEL50 this is coffee


Основною метою бренду називають створення збалансованої чашки кави із природною солодкістю, виразними дескрипторами та стабільними показниками SCA, які є маркером спешелті-сегменту.

Особливу увагу команда приділила й оформленню упаковок:

  • для кенійської кави використали зображення сиворакші рожевоволої;

  • для бразильської — тукана;

  • кожна пташка символізує регіон походження зерна.

    • Які варіанти кави вже доступні


    Наразі вже працює офіційний інтернет-магазин брендуPARALLEL50 this is coffee, де представлені п’ять сортів кави з різних країн у двох варіантах обсмаження:

  • Espresso — для кавомашини, джезви або гейзерної кавоварки. Має щільніший, солодший та насичений смак, добре поєднується з молоком.

  • Filter — для пуровера, френч-преса, чашки або крапельної кавоварки. Вирізняється легшим тілом та яскравішою кислотністю.

    • Плани на майбутнє


    У майбутньому команда PARALLEL50 this is coffee планує розширювати офлайн-присутність у партнерських кав’ярнях та відкрита до співпраці.


