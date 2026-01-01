Волинський медійник Богдан Коваль презентував власний бренд кави PARALLEL50 this is coffee. ФОТО

Богдан Коваль заявив про запуск власного бренду кави — PARALLEL50 this is coffee.



Як розповів медійник у коментарі журналістам ВолиньPost, ідея бренду базується на якісному підході до всіх етапів створення кави — від ручного збору зерен до професійного обсмаження.



«Унікальний профіль зерно отримує у Луцьку»

«Справді смачна кава потребує ретельного підходу протягом всього процесу: від збору кавових зерен вручну до правильної температури води для заварювання. Та все ж найголовнішим є процес обсмаження і саме він визначає, чи зможете ви відчути під час смакування нотки сливи, груші, карамелі чи інших дескрипторів у смаку та післясмаку», — пояснює Богдан Коваль.



За його словами, лише точні розрахунки та правильний профіль обсмаження дозволяють максимально розкрити природний потенціал зерна, яке походить із різних куточків світу — зокрема Колумбії, Ефіопії та Кенії.



«Кожен лот ретельно відібраний, але свій фінальний, унікальний профіль він отримує тут, на 50-й паралелі північної широти, у Луцьку», — додає засновник бренду.





Що відомо про PARALLEL50 this is coffee

Основною метою бренду називають створення збалансованої чашки кави із природною солодкістю, виразними дескрипторами та стабільними показниками SCA, які є маркером спешелті-сегменту.



Особливу увагу команда приділила й оформленню упаковок:



для кенійської кави використали зображення сиворакші рожевоволої;

для бразильської — тукана;

кожна пташка символізує регіон походження зерна.

Які варіанти кави вже доступні

Наразі вже працює офіційний інтернет-магазин бренду —



Espresso — для кавомашини, джезви або гейзерної кавоварки. Має щільніший, солодший та насичений смак, добре поєднується з молоком.

Filter — для пуровера, френч-преса, чашки або крапельної кавоварки. Вирізняється легшим тілом та яскравішою кислотністю.

Плани на майбутнє

У майбутньому команда PARALLEL50 this is coffee планує розширювати офлайн-присутність у партнерських кав’ярнях та відкрита до співпраці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий луцький телеведучий, журналіст та авторзаявив про запуск власного бренду кави —Як розповів медійник у коментарі журналістам, ідея бренду базується на якісному підході до всіх етапів створення кави — від ручного збору зерен до професійного обсмаження.«Справді смачна кава потребує ретельного підходу протягом всього процесу: від збору кавових зерен вручну до правильної температури води для заварювання. Та все ж найголовнішим є процес обсмаження і саме він визначає, чи зможете ви відчути під час смакування нотки сливи, груші, карамелі чи інших дескрипторів у смаку та післясмаку», — пояснює Богдан Коваль.За його словами, лише точні розрахунки та правильний профіль обсмаження дозволяють максимально розкрити природний потенціал зерна, яке походить із різних куточків світу — зокрема Колумбії, Ефіопії та Кенії.«Кожен лот ретельно відібраний, але свій фінальний, унікальний профіль він отримує тут, на 50-й паралелі північної широти, у Луцьку», — додає засновник бренду.Основною метою бренду називають створення збалансованої чашки кави із природною солодкістю, виразними дескрипторами та стабільними показниками SCA, які є маркером спешелті-сегменту.Особливу увагу команда приділила й оформленню упаковок:Наразі вже працює PARALLEL50 this is coffee , де представлені п’ять сортів кави з різних країн у двох варіантах обсмаження:У майбутньому команда PARALLEL50 this is coffee планує розширювати офлайн-присутність у партнерських кав’ярнях та відкрита до співпраці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію