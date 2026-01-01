Волинський медійник Богдан Коваль презентував власний бренд кави PARALLEL50 this is coffee. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Відомий луцький телеведучий, журналіст та автор Богдан Коваль заявив про запуск власного бренду кави — PARALLEL50 this is coffee.
Як розповів медійник у коментарі журналістам ВолиньPost, ідея бренду базується на якісному підході до всіх етапів створення кави — від ручного збору зерен до професійного обсмаження.
«Унікальний профіль зерно отримує у Луцьку»
«Справді смачна кава потребує ретельного підходу протягом всього процесу: від збору кавових зерен вручну до правильної температури води для заварювання. Та все ж найголовнішим є процес обсмаження і саме він визначає, чи зможете ви відчути під час смакування нотки сливи, груші, карамелі чи інших дескрипторів у смаку та післясмаку», — пояснює Богдан Коваль.
За його словами, лише точні розрахунки та правильний профіль обсмаження дозволяють максимально розкрити природний потенціал зерна, яке походить із різних куточків світу — зокрема Колумбії, Ефіопії та Кенії.
«Кожен лот ретельно відібраний, але свій фінальний, унікальний профіль він отримує тут, на 50-й паралелі північної широти, у Луцьку», — додає засновник бренду.
Що відомо про PARALLEL50 this is coffee
Основною метою бренду називають створення збалансованої чашки кави із природною солодкістю, виразними дескрипторами та стабільними показниками SCA, які є маркером спешелті-сегменту.
Особливу увагу команда приділила й оформленню упаковок:
Які варіанти кави вже доступні
Наразі вже працює офіційний інтернет-магазин бренду — PARALLEL50 this is coffee, де представлені п’ять сортів кави з різних країн у двох варіантах обсмаження:
Плани на майбутнє
У майбутньому команда PARALLEL50 this is coffee планує розширювати офлайн-присутність у партнерських кав’ярнях та відкрита до співпраці.
