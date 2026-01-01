Поблизу Луцька - аварія: травмувалося троє людей
Сьогодні, 11:48
Аварія трапилася вчора, 10 травня, у селі Лище Луцького району.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, відбулося зіткнення двох автомобілів. Були постраждалі.
На місці аварії працювали бригади екстреної медичної допомоги.
Як повідомили у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу трьом учасникам автопригоди.
У 36-річної жінки діагностували забої.
Також забої виявили у 13-річного хлопчика та у 9-річної дівчинки.
Усіх доставили у медичний заклад для огляду.
