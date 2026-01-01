На Волині чоловік викрав мотоцикл і заховав у хащах

Викрадений мотоцикл заховав у хащах: на Волині поліцейські затримали причетного.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Днями до поліції надійшло повідомлення про викрадення мотоцикла Shineray у селі Вітоніж Луцького району. Двоколісний стояв у незачиненому господарському приміщенні, чим і скористався зловмисник.Після звернення потерпілого на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські відділення поліції №1 (м. Ківерці) спільно зі співробітниками управління карного розшуку опитали заявника, оглянули територію господарства та зібрали першочергову інформацію, яка допомогла встановити причетного до викрадення.Ним виявився 26-річний волинянин. Після скоєння злочину чоловік заховав мотоцикл у хащах на території одного із сіл Ковельського району, сподіваючись уникнути викриття.Втім, менш ніж за добу правоохоронці розшукали і транспортний засіб, і самого зловмисника.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.