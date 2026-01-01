На Волині чоловік викрав мотоцикл і заховав у хащах

На Волині чоловік викрав мотоцикл і заховав у хащах
Викрадений мотоцикл заховав у хащах: на Волині поліцейські затримали причетного.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Днями до поліції надійшло повідомлення про викрадення мотоцикла Shineray у селі Вітоніж Луцького району. Двоколісний стояв у незачиненому господарському приміщенні, чим і скористався зловмисник.

Після звернення потерпілого на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські відділення поліції №1 (м. Ківерці) спільно зі співробітниками управління карного розшуку опитали заявника, оглянули територію господарства та зібрали першочергову інформацію, яка допомогла встановити причетного до викрадення.

Ним виявився 26-річний волинянин. Після скоєння злочину чоловік заховав мотоцикл у хащах на території одного із сіл Ковельського району, сподіваючись уникнути викриття.
На Волині чоловік викрав мотоцикл і заховав у хащах

Втім, менш ніж за добу правоохоронці розшукали і транспортний засіб, і самого зловмисника.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зниклі безвісти: у Луцьку на Театральному майдані планують розмістити фотостенд з портретами військових
Сьогодні, 13:17
На Волині чоловік викрав мотоцикл і заховав у хащах
Сьогодні, 12:59
У Приват24 стався масштабний збій
Сьогодні, 12:02
Поблизу Луцька - аварія: травмувалося троє людей
Сьогодні, 11:48
Волинський медійник Богдан Коваль презентував власний бренд кави PARALLEL50 this is coffee. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Медіа
відео
1/8