Зниклі безвісти: у Луцьку на Театральному майдані планують розмістити фотостенд з портретами військових





Відповідний проєкт рішення виконкому опублікували на сайті міської ради, пише



У місті хочуть облаштувати окреме місце для розміщення світлин захисників, щоб підтримати їхні родини та вшанувати військових, які брали участь в обороні України й були визнані зниклими безвісти за особливих обставин.



На стенді розміщуватимуть портрети захисників, які брали участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Там вказуватимуть ім’я, прізвище та дату народження військового. Розміщуватимуть їх у порядку подання заяв.



Світлини воїнів прибиратимуть у разі повернення з полону, офіційного підтвердження загибелі або за зверненням рідних.



Встановлення фотостенду ініціювали після звернень родин військових, а також інститутів громадянського суспільства, які займаються захистом прав ветеранів та ветеранок.



Пропозицію мають розглянути на засіданні виконавчого комітету, яке відбудеться 13 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

