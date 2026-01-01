У Приват24 стався масштабний збій
Сьогодні, 12:02
Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.
Як свідчать повідомлення користувачів сервісу у соцмережах, збій почали фіксувати сьогодні, 11 травня, близько 11:30. У застосунок неможливо увійти. Відповідно, неможливо виконати будь-які операції.
У більшості користувачів сервіс не завантажується.
"Помилка виконання операції. Будь-ласка, повторіть пізніше", - йдеться у повідомленні.
Також деякі користувачі повідомляють про помилку з кодом 502.
У Приват24 вже прокоментували тимчасовий збій.
"Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у Приват24. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов‘язані з ситуацією", - в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.
