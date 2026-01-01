На Волині водійка скоїла ДТП: травмувалися двоє 16-річних хлопців





Про це 11 травня у коментарі Марина Балдич.



З її слів, аварія сталася 9 травня. За попередніми даними 35-річна водійка автомобіля Opel не надала переваги в русі мотоциклу Lifan. Внаслідок аварії травмувалися водій та пасажир мотоциклу.



Як розповіла Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у обох підлітків парамедики діагностували політравму та доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.



За фактом ДТП слідчі внесли відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

