На Волині водійка скоїла ДТП: травмувалися двоє 16-річних хлопців

У селищі Торчин Луцького району в аварії травмувалися двоє 16-річних хлопців. Їх госпіталізували.

Про це 11 травня у коментарі Суспільному повідомила провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

З її слів, аварія сталася 9 травня. За попередніми даними 35-річна водійка автомобіля Opel не надала переваги в русі мотоциклу Lifan. Внаслідок аварії травмувалися водій та пасажир мотоциклу.

Як розповіла Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у обох підлітків парамедики діагностували політравму та доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.

За фактом ДТП слідчі внесли відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

