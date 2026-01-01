Завтра, 12 травня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Богданом Щербачуком

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У вівторок, 12 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Щербачука Богдана Миколайовича (01.02.1990 р.н.), який загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.



Завтра, 12 травня, о 10.30 тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









