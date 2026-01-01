У 15 селах на Волині тимчасово вимкнули газ





Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт, інформує волинська філії "Газмережі", пише



Наразі газопостачання відсутнє у селах:



Колона,



Волиця,



Жашковичі,



Бужковичі,



Луковичі,



Щенятин,



Радовичі,



Риковичі,



Топилище,



Орище,



Маркостав,



Іванівка,



Замличі,



Залужне,



Бермешів.



Газовики просять споживачів виходячи з помешкання, перекривати крани перед газовими приладами.

