У 15 селах на Волині тимчасово вимкнули газ
Сьогодні, 15:07
Від ранку 11 травня у 15 селах Володимирського району на Волині тимчасово припинили газопостачання.
Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт, інформує волинська філії "Газмережі", пише Суспільне.
Наразі газопостачання відсутнє у селах:
Колона,
Волиця,
Жашковичі,
Бужковичі,
Луковичі,
Щенятин,
Радовичі,
Риковичі,
Топилище,
Орище,
Маркостав,
Іванівка,
Замличі,
Залужне,
Бермешів.
Газовики просять споживачів виходячи з помешкання, перекривати крани перед газовими приладами.
