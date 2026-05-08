У Запоріжжі зупинилося серце воїна з Волині Володимира Степанюка

У Запоріжжі помер воїн з Волині Володимир Степанюк.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 08.05.2026 у місті Запоріжжя помер Захисник України, житель міста Любомль, солдат Степанюк Володимир Антонович, 23.04.1971 р.н.

Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав воїна.

У цей важкий час схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прибуття тіла Захисника буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

