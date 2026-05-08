У Запоріжжі зупинилося серце воїна з Волині Володимира Степанюка
Сьогодні, 15:49
У Запоріжжі помер воїн з Волині Володимир Степанюк.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 08.05.2026 у місті Запоріжжя помер Захисник України, житель міста Любомль, солдат Степанюк Володимир Антонович, 23.04.1971 р.н.
Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав воїна.
У цей важкий час схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття тіла Захисника буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 08.05.2026 у місті Запоріжжя помер Захисник України, житель міста Любомль, солдат Степанюк Володимир Антонович, 23.04.1971 р.н.
Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав воїна.
У цей важкий час схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття тіла Захисника буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанин продав 20 автівок, ввезених для ЗСУ: як його покарав суд
Сьогодні, 16:15
У Запоріжжі зупинилося серце воїна з Волині Володимира Степанюка
Сьогодні, 15:49
У 15 селах на Волині тимчасово вимкнули газ
Сьогодні, 15:07