У Запоріжжі зупинилося серце воїна з Волині Володимира Степанюка

У Запоріжжі помер воїн з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."З глибоким сумом повідомляємо, що 08.05.2026 у місті Запоріжжя помер Захисник України, житель міста Любомль, солдат Степанюк Володимир Антонович, 23.04.1971 р.н.Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав воїна.У цей важкий час схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прибуття тіла Захисника буде повідомлено додатково.