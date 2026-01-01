Лучанин продав 20 автівок, ввезених для ЗСУ: його судитимуть

Судять волинянина, який продавав автомобілі, ввезені для ЗСУ.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо волинянина – учасника схеми продажу легкових автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.Встановлено, що житель міста Луцьк організовував продаж транспортних засобів, ввезених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю нібито для ЗСУ. Йдеться про реалізацію щонайменше 20 контрабандних автомобілів.Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соціальних мережах. Він знав про незаконне походження транспортних засобів та діяв з корисливих мотивів. Кошти, отримані як винагороду за надані послуги, використовував для особистих потреб.Волинянина обвинувачують у пособництві у контрабанді підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 КК України).Матеріали щодо осіб, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, виділені в окреме провадження.