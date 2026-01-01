Волинський бренд Ukrainian Spirit активно розширює присутність у США. ВІДЕО

Участь у міжнародних виставках та нагороди

Продукцію представили у Посольстві України у США

Луцький бренд преміальної горілкипродовжує активно розвивати експортний напрямок у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні продукція волинського виробника вже представлена у більш ніж 20 штатах США.Одним із важливих досягнень стало те, що Ukrainian Spirit стала першою українською горілкою, яка постачається до магазинів на території військових баз США. Для компанії це не лише новий етап розвитку, а й можливість ще ширше представляти сучасну Україну американському споживачу.Офіційним дистриб’ютором продукції на території США є— компанія, яка спеціалізується на просуванні українських алкогольних брендів у США та активно розширює мережу присутності української продукції у магазинах, ресторанах, барах та інших закладах.У компанії зазначають: американський ринок демонструє зацікавленість у якісному преміальному алкоголі українського виробництва, а сам бренд сприймається не лише як продукт, а як частина сучасного українського іміджу у світі.«Для нас важливо не просто експортувати продукцію, а гідно представляти Україну та Волинь за кордоном. Ми бачимо інтерес американських партнерів і споживачів до українського преміального продукту, до його якості, історії та характеру. І це мотивує працювати ще активніше», — зазначають у Ukrainian Spirit.Особливу увагу у компанії приділяють саме експортному розвитку. Тут переконані: чим більше української продукції буде представлено за кордоном, тим більше можливостей матиме українська економіка для розвитку та залучення валютної виручки.Важливою частиною міжнародного розвитку бренду є участь у найбільших світових профільних виставках алкогольної індустрії. Ukrainian Spirit регулярно представляє свою продукцію на— одній із найбільших виставок алкогольної індустрії у США та світі, яка об’єднує провідних виробників, дистриб’юторів і представників ринку.Саме на міжнародних дегустаційних конкурсах бренд раніше отримав престижні нагороди, серед яких —. У компанії наголошують: такі відзнаки є важливим підтвердженням преміальної якості українського продукту та його конкурентності на світовому ринку.Нещодавно продукцію Ukrainian Spirit також представили під час Дня відкритих дверей у Посольство України у США. Захід був присвячений українській культурі та сучасним українським брендам.Серед представленої продукції були класична горілка Ukrainian Spirit, а також фірмовий трилітровий тубус бренду. Світлини із заходу опублікували на офіційній Facebook-сторінці посольства.Для волинського виробника участь у подібних міжнародних подіях є ще одним підтвердженням того, що українські бренди можуть бути конкурентними на глобальному ринку та формувати сучасний імідж України у світі.