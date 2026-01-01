«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя





Про це



Чим дивуватимуть артисти – розповідаємо далі.



«Уже в червні – «Меню почуттів». Нова музично-танцювальна шоу-вистава про мрії, вибір і сміливість змінити своє життя. На глядачів чекає історія, сповнена музики, танцю, пристрасті та моментів, які залишаються в пам’яті», – зазначають у театрі.



Дата показу: 7, 13 та 20 червня.



Тривалість: 1 година 20 хвилин.



Місце: Основна сцена.



Автор – Олександр Федоров



Хореографи-постановники – Олександр Федоров, заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний



Балетмейстер-репетитор – Тетяна Сичук



Художник-постановник – Оксана Гаврилюк



Композитор – заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець



Музичне оформлення – Олександр Федоров, Микола Герел



Лібрето – Олександр Федоров



Асистенти – Вячеслав Погудін, Софія Мартинюк.



«Джулія мріє про сцену, Марко – про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все», – анонсують у театрі.



Квитки на вистави можна буде купити у касі та на

