«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя
Сьогодні, 17:10
У Волинському драмтеатрі готуються до нової прем'єри з інтригуючою назвою «Меню почуттів».
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
Чим дивуватимуть артисти – розповідаємо далі.
«Уже в червні – «Меню почуттів». Нова музично-танцювальна шоу-вистава про мрії, вибір і сміливість змінити своє життя. На глядачів чекає історія, сповнена музики, танцю, пристрасті та моментів, які залишаються в пам’яті», – зазначають у театрі.
Дата показу: 7, 13 та 20 червня.
Тривалість: 1 година 20 хвилин.
Місце: Основна сцена.
Автор – Олександр Федоров
Хореографи-постановники – Олександр Федоров, заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний
Балетмейстер-репетитор – Тетяна Сичук
Художник-постановник – Оксана Гаврилюк
Композитор – заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець
Музичне оформлення – Олександр Федоров, Микола Герел
Лібрето – Олександр Федоров
Асистенти – Вячеслав Погудін, Софія Мартинюк.
«Джулія мріє про сцену, Марко – про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все», – анонсують у театрі.
Квитки на вистави можна буде купити у касі та на сайті театру.
