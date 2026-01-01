«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя

«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя
У Волинському драмтеатрі готуються до нової прем'єри з інтригуючою назвою «Меню почуттів».

Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.

Чим дивуватимуть артисти – розповідаємо далі.

«Уже в червні – «Меню почуттів». Нова музично-танцювальна шоу-вистава про мрії, вибір і сміливість змінити своє життя. На глядачів чекає історія, сповнена музики, танцю, пристрасті та моментів, які залишаються в пам’яті», – зазначають у театрі.

Дата показу: 7, 13 та 20 червня.

Тривалість: 1 година 20 хвилин.

Місце: Основна сцена.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Автор – Олександр Федоров

Хореографи-постановники – Олександр Федоров, заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний

Балетмейстер-репетитор – Тетяна Сичук

Художник-постановник – Оксана Гаврилюк

Композитор – заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець

Музичне оформлення – Олександр Федоров, Микола Герел

Лібрето – Олександр Федоров

Асистенти – Вячеслав Погудін, Софія Мартинюк.
«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя

«Джулія мріє про сцену, Марко – про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все», – анонсують у театрі.

Квитки на вистави можна буде купити у касі та на сайті театру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, вистава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна забрала життя двох Героїв з Луцька Василя Зубчика та Валерія Максимчука
Сьогодні, 17:39
«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя
Сьогодні, 17:10
Лучанин продав 20 автівок, ввезених для ЗСУ: його судитимуть
Сьогодні, 16:15
У Запоріжжі зупинилося серце воїна з Волині Володимира Степанюка
Сьогодні, 15:49
Волинський бренд Ukrainian Spirit активно розширює присутність у США. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
Медіа
відео
1/8